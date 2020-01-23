«Бавария» хочет перехватить у «Лиона» его воспитанника

Нападающий юношеской команды «Лиона» Яя Сумаре попал в сферу интересов «Баварии». Как сообщает L'Equipe, представители мюнхенского клуба следят за тем, как обстоят дела с подписанием первого профессионального контракта 19-летнего вингера. «Бавария» хочет перехватить талантливого форварда у «Лиона».

После подписания контракта ему будет предложен вариант с арендой для получения регулярной игровой практики. Также интерес к нему проявляют «Лейпциг» и «Зальцбург».