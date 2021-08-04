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«Бавария» хочет купить Забитцера у «Лейпцига»

10:58
Марсель Забитцер. Фото Instagram
Марсель Забитцер. Фото Instagram
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Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер попал в сферу интересов «Баварии», утверждает Bild.

Мюнхенский клуб может предложить за 27-летнего австрийца 18 миллионов евро плюс бонусы.

Забитцер не хочет продлевать свой контракт, который рассчитан до конца июня 2022 года. Опция выкупа футболиста составляет 50 миллионов евро, однако «Лейпциг» может согласиться отпустить игрока за 20 миллионов евро из-за ситуации с контрактом.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 39 матчей за «Лейпциг», на его счету 9 голов и 7 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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