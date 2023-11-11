«Бавария» победила «Хайденхайм», у Кейна дубль
«Бавария» на домашнем поле обыграла «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 4:2.
За команду из Мюнхена дубль оформил Харри Кейн, по голу забили Рафаэл Геррейру и Эрик Максим Шупо-Мотинг. Лерой Сане отдал две результативные передачи.
У гостей забили Тим Кляйндинст и Ян-Никлас Бесте.
«Бавария» набрала 29 очков и поднялась на первое место в таблице бундеслиги. Вторую строчку занимает «Байер» (28 очков), который 12 ноября сыграет свой матч 11-го тура против «Униона».
«Хайденхайм» находится на 13-м месте (13 очков).
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|9
|2
|0
|42-9
|29
|
2
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|3
|2
|21-17
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Боруссия М
|11
|3
|4
|4
|23-23
|13
|
10
|Аугсбург
|11
|3
|4
|4
|20-23
|13
|
11
|Вольфсбург
|11
|4
|1
|6
|15-20
|13
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
15
|Дармштадт
|11
|2
|2
|7
|14-32
|8
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|4 : 0
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|1 : 1
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|4 : 2
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|0 : 0
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|2 : 1
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|4
|1
|1
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