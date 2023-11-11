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Сегодня, 19:25

«Бавария» победила «Хайденхайм», у Кейна дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» обыграла «Хайденхайм» — 4:2.
Фото AFP

«Бавария» на домашнем поле обыграла «Хайденхайм» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 4:2.

За команду из Мюнхена дубль оформил Харри Кейн, по голу забили Рафаэл Геррейру и Эрик Максим Шупо-Мотинг. Лерой Сане отдал две результативные передачи.

У гостей забили Тим Кляйндинст и Ян-Никлас Бесте.

«Бавария» набрала 29 очков и поднялась на первое место в таблице бундеслиги. Вторую строчку занимает «Байер» (28 очков), который 12 ноября сыграет свой матч 11-го тура против «Униона».

«Хайденхайм» находится на 13-м месте (13 очков).

Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
11 нояб, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
4:2
Хайденхайм
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
11 нояб, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
0:0
Майнц
Источник: Таблица бундеслиги
Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Дармштадт
ФК Майнц
0
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Кейн рассказал, что с удовольствием сыграл бы в одной команде с Месси

«Штутгарт» обыграл дортмундскую «Боруссию» и единолично занимает третье место в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
2
 Байер 10 9 1 0 30-10 28
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
5
 РБ Лейпциг 10 6 2 2 25-9 20
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 10 4 5 1 15-9 17
8
 Фрайбург 10 4 2 4 13-19 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 10 3 1 6 16-20 10
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 10 1 5 4 10-24 8
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Унион Б 10 2 0 8 11-22 6
18
 Кельн 10 1 2 7 8-22 5
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10.11 22:30
Боруссия М – Вольфсбург
 4 : 0
11.11 17:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 1
11.11 17:30
Бавария – Хайденхайм
 4 : 2
11.11 17:30
Дармштадт – Майнц
 0 : 0
11.11 17:30
Штутгарт – Боруссия Д
 2 : 1
11.11 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
12.11 17:30
Байер – Унион Б
 - : -
12.11 19:30
Вердер – Айнтрахт Ф
 - : -
12.11 21:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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