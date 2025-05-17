«Бавария» готовит первое официальное предложение по Вирцу

«Бавария» готовит свое первое официальное предложение «Байеру» по полузащитнику Флориану Вирцу, сообщил в соцсети X журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенский клуб также общается семьей 22-летнего футболиста. Принципиальное соглашение о зарплате и сроке контракта уже достигнуто.

Также за ситуацией следят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Оба клуба хотят подписать его и также планируют представить предложения.

Действующий контракт Вирца с «Байером» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Вирц в 44 матчах за «Байер» забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.