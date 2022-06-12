«Бавария» готовит новое предложение по трансферу Мане

«Бавария» продолжает переговоры с «Ливерпулем» по переходу нападающего Садио Мане. Мюнхенский клуб готовит новое официальное предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По последнему предложению «Ливерпуль» получил бы за вингера 30 миллионов фунтов стерлингов (около 35 миллионов евро) с учетом бонусов за победу в Лиге чемпионов и получение игроком «Золотого мяча».

Спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд хочет получить 42,5миллиона фунтов (почти 50 миллионов евро) за Мане.

Ранее сообщалось, что спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич планирует прилететь в Англию, чтобы встретиться с руководителями «Ливерпуля» и лично провести переговоры по переходу Мане.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.