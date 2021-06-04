«Бавария» готова заплатить за Сауля 80 миллионов евро

«Бавария» ведет переговоры по покупке полузащитника «Атлетико» Сауля, сообщает Radio Marca.

По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за 26-летнего испанца 80 миллионов евро. Сообщается, что мадридцы заменят Сауля полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем.

? Cuenta @claudiagarciasv en #DirectoMARCA que Sa?l tiene cerrada su marcha al Bayern por 80 millones de euros



?? Rodrigo de Paul llegar?a al Atl?tico por 40 millones pic.twitter.com/3F6xNkxM8D — Radio MARCA (@RadioMARCA) June 3, 2021

В сезоне-2020/21 Сауль провел 41 матч за «Атлетико», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.