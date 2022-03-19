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Сегодня, 16:16

«Бавария» готова заплатить за Гравенберха 25 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника Райана Гравенберха из «Аякса», сообщает Bild.

Мюнхенцы считают 19-летнего полузащитника одной из главных трансферных целей, а спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич недавно приезжал в Амстердам для обсуждения потенциального перехода.

«Бавария» готова заплатить за трансфер игрока 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Гравенберх провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
ФК Аякс
ФК Бавария
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 26 18 2 6 66-37 56
3
 РБ Лейпциг 26 13 5 8 57-30 44
4
 Байер 26 13 6 7 64-41 45
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 25 10 4 11 35-30 34
8
 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 26 10 9 7 37-39 39
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 26 5 10 11 22-34 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 26 3 5 18 24-70 14
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 29
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 22 1 5
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