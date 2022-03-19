«Бавария» готова заплатить за Гравенберха 25 миллионов евро
«Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника Райана Гравенберха из «Аякса», сообщает Bild.
Мюнхенцы считают 19-летнего полузащитника одной из главных трансферных целей, а спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич недавно приезжал в Амстердам для обсуждения потенциального перехода.
«Бавария» готова заплатить за трансфер игрока 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Гравенберх провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|26
|18
|2
|6
|66-37
|56
|
3
|РБ Лейпциг
|26
|13
|5
|8
|57-30
|44
|
4
|Байер
|26
|13
|6
|7
|64-41
|45
|
5
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|
6
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|
7
|Майнц
|25
|10
|4
|11
|35-30
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|7
|9
|39-38
|37
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|26
|10
|9
|7
|37-39
|39
|
11
|Бохум
|26
|9
|5
|12
|28-37
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Арминия
|26
|5
|10
|11
|22-34
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
16
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|
17
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|26
|3
|5
|18
|24-70
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|22
|1
|5
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