«Бавария» готова заплатить за Гравенберха 25 миллионов евро

«Бавария» продолжает работать над трансфером полузащитника Райана Гравенберха из «Аякса», сообщает Bild.

Мюнхенцы считают 19-летнего полузащитника одной из главных трансферных целей, а спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич недавно приезжал в Амстердам для обсуждения потенциального перехода.

«Бавария» готова заплатить за трансфер игрока 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Гравенберх провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов.