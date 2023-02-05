«Бавария» готова выкупить права на Канселу за 70 миллионов евро

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мыслями о возможном выкупе Жоау Канселу у «Манчестер Сити».

«Он хорошо себя чувствует в Мюнхене — сейчас это важнее всего. У него будет возможность регулярно играть во второй половине сезона.

«Если все стороны будут заинтересованы, мы сможем договориться об условиях выкупа. Жоау знает, что мы очень хотели подписать его на протяжении нескольких лет», — цитирует журналист Кристиан Фальк Салихамиджича.

«Бавария» объявила о переходе Канселу на правах аренды. Срок соглашения с 28-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.