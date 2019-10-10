«Бавария» готова выкупить Перишича

«Бавария» готова выкупить трансфер полузащитника Ивана Перишича. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб доволен игрой 30-летнего хорвата, сообщает Kicker.

«Бавария» арендовала Перишича у «Интера» прошедшим летом. Клуб может заплатить 25 миллионов евро, чтобы выкупить его трансфер.

В нынешнем сезоне Перишич провел 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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