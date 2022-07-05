«Бавария» готова продать Павара

«Бавария» этим летом готова продать защитника Бенжамина Павара, пишет Sky Germany.

По данным источника, в футболисте заинтересованы «Атлетико», «Ювентус» и «Челси». Туринцы в свою очередь отправат в немецкий клуб Маттейса де Лигта. Однако они готовы отпустить голландца лишь за 80-90 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел 25 матчей, сделав 1 результативную передачу. 26-летний Павар присоединился к «Баварии» летом 2019 года из «Штуттгарта». Трансферная стоимость игрока — 30 миллионов евро. Контракт защитника рассчитан дол ета 2024 года.