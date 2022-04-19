«Бавария» может продать Левандовски по окончании сезона за 40 миллионов евро

«Бавария» не хочет подписывать новый контракт с Левандовски и может его продать

«Бавария» готова продать нападающего Роберта Левандовски по окончании сезона, информирует Kicker. Как отмечается, сумма трансфера в случае ухода 33-летнего футболиста сборной Польши составит не менее 40 миллионов евро.

Контракт футболиста истекает летом 2023 года, а новое соглашение с ним все еще не подписано. Как отмечается, «Бавария» хотела бы удержать Левандовски до окончания его контракта, однако новый предалагать не хочет.

В текущем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 42 матчах, забил 47 голов и отдал 6 результативных передач. Он является одним из претендентов на «Золотой мяч».