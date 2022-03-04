«Бавария» готова подписать Антони в случае ухода Гнабри

«Бавария» хочет подписать полузащитника «Аякса» Антони, если команду покинет Серж Гнабри, сообщает Bild.

По данным источника, контракт немца истекает летом 2023 года, стороны пока не договорились о его продлении.

Сообщалось, что «Аякс» готов запросить за Антони 60 миллионов евро. Его соглашение с голландцами истекает в 2025 году. В этом сезоне чемпионата Голландии он провел 20 матчей, забив 7 голов и сделав 3 ассиста.