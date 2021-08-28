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Хет-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу над «Гертой»

21:21
28 августа. Мюнхен. «Бавария» — «Герта» — 5:0. Фото ФК «Бавария»., photo.khl.ru
28 августа. Мюнхен. «Бавария» — «Герта» — 5:0. Фото ФК «Бавария»., photo.khl.ru
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«Бавария» разгромила «Герту» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб отправил пять безответных мячей в ворота берлинской команды — 5:0.

Хет-трик оформил нападающий Роберт Левандовски. По голу в свой актив записали Томас Мюллер и Джамал Мусиала.

«Бавария» набрала 7 очков и привычно идет в числе лидеров чемпионата Германии.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

3-й тур

«Бавария» — «Герта» — 5:0 (2:0)

Голы: Мюллер, 6 (1:0). Левандовски, 34 (2:0). Мусиала, 49 (3:0). Левандовски, 70 (4:0). Левандовски, 84 (5:0).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано (Ньянзу, 46), Дэйвис, Станишич (Сарр, 81), Горецка, Киммих, Мусиала (Сане, 61), Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Гнабри (Коман, 67).

«Герта»: Шволов, Боята, Штарк, Миттельштедт, Зефейк (Клюнтер, 62), Тузар, Сердар (Дарида, 79), Аскасибар, Йоветич (Дилросюн, 20), Зельке (Бельфодиль, 60), Лукебакио (Рихтер, 60).

Судья: Яблонски (Германия).

28 августа. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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