Хет-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу над «Гертой»
«Бавария» разгромила «Герту» в матче 3-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб отправил пять безответных мячей в ворота берлинской команды — 5:0.
Хет-трик оформил нападающий Роберт Левандовски. По голу в свой актив записали Томас Мюллер и Джамал Мусиала.
«Бавария» набрала 7 очков и привычно идет в числе лидеров чемпионата Германии.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
3-й тур
«Бавария» — «Герта» — 5:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 6 (1:0). Левандовски, 34 (2:0). Мусиала, 49 (3:0). Левандовски, 70 (4:0). Левандовски, 84 (5:0).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано (Ньянзу, 46), Дэйвис, Станишич (Сарр, 81), Горецка, Киммих, Мусиала (Сане, 61), Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Гнабри (Коман, 67).
«Герта»: Шволов, Боята, Штарк, Миттельштедт, Зефейк (Клюнтер, 62), Тузар, Сердар (Дарида, 79), Аскасибар, Йоветич (Дилросюн, 20), Зельке (Бельфодиль, 60), Лукебакио (Рихтер, 60).
Судья: Яблонски (Германия).
28 августа. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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