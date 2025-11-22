«Бавария» разгромила «Фрайбург», мюнхенцы уступали 0:2 и забили шесть голов
«Бавария» дома разгромила «Фрайбург» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 6:2.
Гости вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте встречи. Отличились Юйто Судзуки и Йоан Манзамби. Затем хозяева забили шесть мячей. Голами отметились Леннарт Карл, Майкл Олисе (дубль), Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.
«Бавария» набрала 31 очко и лидирует в таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 13 очками — на 10-й строчке.
В параллельных матчах «Байер» на выезде победил «Вольфсбург» — 3:1. Дортмундская «Боруссия» дома не удержала победу над «Штутгартом» — 3:3.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|11
|10
|1
|0
|41-8
|31
|
2
|Байер
|11
|7
|2
|2
|27-15
|23
|
3
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
4
|Боруссия Д
|11
|6
|4
|1
|19-10
|22
|
5
|Штутгарт
|11
|7
|1
|3
|20-15
|22
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|2
|3
|22-17
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|10
|4
|2
|4
|17-15
|14
|
10
|Фрайбург
|11
|3
|4
|4
|15-20
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|11
|3
|3
|5
|16-19
|12
|
13
|Аугсбург
|11
|3
|1
|7
|15-24
|10
|
14
|Гамбург
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|
15
|Вольфсбург
|11
|2
|2
|7
|13-21
|8
|
16
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
17
|Майнц
|11
|1
|3
|7
|11-19
|6
|
18
|Хайденхайм
|11
|1
|2
|8
|8-26
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|1 : 1
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|1 : 0
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|6 : 2
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|3 : 3
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|0 : 3
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|1 : 3
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|7
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|6
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|6
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Кор
Майнц
|10
|1
|3
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|6
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|9
|1
|2
