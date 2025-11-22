Футбол
Сегодня, 19:27

«Бавария» разгромила «Фрайбург», мюнхенцы уступали 0:2 и забили шесть голов

Руслан Минаев

«Бавария» дома разгромила «Фрайбург» в матче 11-го тура чемпионата Германии — 6:2.

Гости вели со счетом 2:0 уже к 17-й минуте встречи. Отличились Юйто Судзуки и Йоан Манзамби. Затем хозяева забили шесть мячей. Голами отметились Леннарт Карл, Майкл Олисе (дубль), Дайо Упамекано, Харри Кейн и Николас Джексон.

«Бавария» набрала 31 очко и лидирует в таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с 13 очками — на 10-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
6:2
Фрайбург

В параллельных матчах «Байер» на выезде победил «Вольфсбург» — 3:1. Дортмундская «Боруссия» дома не удержала победу над «Штутгартом» — 3:3.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:3
Штутгарт
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:3
Байер
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
0:3
Боруссия М
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 11-й тур.
22 ноября, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:0
Гамбург
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АйЯЯйКиН-СССР

    11 туров всего...+8 очков второму месту везут фашисты из баварии.... жалко немцев с таким интересным чемпионатом.... да и французов с их парижем...:joy::joy::joy:

    22.11.2025

    • «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 11 10 1 0 41-8 31
    2
    		 Байер 11 7 2 2 27-15 23
    3
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    4
    		 Боруссия Д 11 6 4 1 19-10 22
    5
    		 Штутгарт 11 7 1 3 20-15 22
    6
    		 Хоффенхайм 11 6 2 3 22-17 20
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 11 3 4 4 15-20 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 11 3 3 5 16-19 12
    13
    		 Аугсбург 11 3 1 7 15-24 10
    14
    		 Гамбург 11 2 3 6 9-17 9
    15
    		 Вольфсбург 11 2 2 7 13-21 8
    16
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    17
    		 Майнц 11 1 3 7 11-19 6
    18
    		 Хайденхайм 11 1 2 8 8-26 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм 1 : 1
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург 1 : 0
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург 6 : 2
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт 3 : 3
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М 0 : 3
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер 1 : 3
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 14
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 7
    Дениз Ундав
    Дениз Ундав

    Штутгарт

    		 6
    П
    Майкл Олисе
    Майкл Олисе

    Бавария

    		 6
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    И К Ж
    Доминик Кор
    Доминик Кор

    Майнц

    		 10 1 3
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 6 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 9 1 2
    Вся статистика

