Защитник «Баварии» Люка Эрнандез был вынужденно заменен в матче 29-го тура бундеслиги против «Фортуны» (5:0). На 45-й минуте его сменил Микаэль Кюизанс. Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока возникли проблемы с приводящей мышцей.

«У него возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать», — сказал главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

24-летний француз в текущем сезоне провел 17 матчей за «Баварию» во всех турнирах.

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