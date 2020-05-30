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«Бавария» — «Фортуна»: Люка Эрнандез был заменен из-за травмы приводящей мышцы

22:54
Люка Эрнандез (в центре). Фото ФК "Бавария".
Люка Эрнандез (в центре). Фото ФК "Бавария".
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез был вынужденно заменен в матче 29-го тура бундеслиги против «Фортуны» (5:0). На 45-й минуте его сменил Микаэль Кюизанс. Как сообщает официальный сайт клуба, у игрока возникли проблемы с приводящей мышцей.

«У него возникли проблемы с приводящей мышцей, мы не хотели рисковать», — сказал главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

24-летний француз в текущем сезоне провел 17 матчей за «Баварию» во всех турнирах.

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Бавария — Фортуна Д

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/05/adduktorenprobleme-bei-lucas-hernandez

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