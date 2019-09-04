«Бавария» добилась рекордной чистой прибыли за прошлый сезон

«Бавария» установила новый рекорд клуба по прибыли, сообщает Bild со ссылкой на отчет финансового директора мюнхенцев Яна-Кристиана Дреесена. В прошлом сезоне оборот клуба достиг рекордного значения в 750,5 миллиона евро. Этого удалось достичь за счет рекордных спонсорских отчислений, а также благодаря продаже прав на телетрансляции и стадионным доходам.

Прибыль «Баварии» до налогообложения составила 75,3 миллиона евро (46,2 миллиона в прошлом аналогичном периоде), а после налогообложения — 52,5 миллиона (29,5 миллиона в прошлом аналогичном периоде). Рост чистой прибыли составил 78 процентов.