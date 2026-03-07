«Бавария» разгромила менхенгладбахскую «Боруссию»

«Бавария» переиграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 25-го тура чемпионата Германии — 4:1. Игра прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

В конце первого тайма мюнхенская команда забила два мяча — отличились Конрад Лаймер и Луис Диас. На 55-й минуте гости остались в меньшинстве, так как Рокко Райнц получил красную карточку, после чего полузащитник хозяев Джамал Мусиала реализовал пенальти и довел счет до крупного. На 79-й минуте форвард Николас Джексон забил четвертый мяч в ворота «Боруссии». Перед финальным свистком гостям удалось забить гол престижа — отличиля Ваэль Мохья.

«Бавария» набрала 66 очков и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» идет на 12-й строчке — 25 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 25-й тур.

06 марта, 22:30. Алльянц Арена (Мюнхен)

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