«Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 29-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур.

12 апреля, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 68 очками, «Боруссия» набрала 41 очко. Встреча команд в первом круге состоялась в ноябре 2024 года и завершилась вничью (1:1).