Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

12 апреля, 18:00

«Бавария» — «Боруссия»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Бавария» и «Боруссия» встретятся в матче 29-го тура бундеслиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче 29-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Германия. Бундеслига 1. 29-й тур.
12 апреля, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:2
Боруссия Д

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 68 очками, «Боруссия» набрала 41 очко. Встреча команд в первом круге состоялась в ноябре 2024 года и завершилась вничью (1:1).

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Определились участники и пары плей-офф в Западной конференции НХЛ
Красно-белые закрыли поражение в игре с «мальчишками», Иванов высказался о «договорняке». Что произошло после кубкового матча «Спартак» - «Урал»
Скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Популярное видео
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Лацио»: Лига Европы, видеообзор
«Легия» — «Челси»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Байер» — «Унион»: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Байер» потерял очки в матче с «Унионом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 21 6 2 83-29 69
2
 Байер 29 18 9 2 63-34 63
3
 Айнтрахт Ф 29 15 6 8 58-42 51
4
 РБ Лейпциг 29 13 9 7 47-37 48
5
 Майнц 29 13 7 9 46-34 46
6
 Фрайбург 29 13 6 10 40-45 45
7
 Боруссия М 29 13 5 11 46-43 44
8
 Боруссия Д 29 12 6 11 54-45 42
9
 Вердер 29 12 6 11 47-54 42
10
 Аугсбург 29 11 9 9 33-40 42
11
 Штутгарт 29 11 7 11 52-46 40
12
 Вольфсбург 29 10 8 11 51-45 38
13
 Унион Б 29 9 8 12 27-39 35
14
 Хоффенхайм 29 7 9 13 36-52 30
15
 Ст-Паули 29 8 5 16 25-35 29
16
 Хайденхайм 29 6 4 19 32-56 22
17
 Хольштайн 29 4 6 19 40-70 18
18
 Бохум 29 4 6 19 28-62 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 16:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
19.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
19.04 16:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
19.04 16:30
РБ Лейпциг – Хольштайн
 - : -
19.04 16:30
Вердер – Бохум
 - : -
19.04 19:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
20.04 16:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
20.04 18:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.04 20:30
Ст-Паули – Байер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 17
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 15
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 10
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 9
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 23 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости