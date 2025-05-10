Футбол
10 мая, 21:21

Гол Кейна принес «Баварии» победу над менхенгладбахской «Боруссией»

Руслан Минаев
Нико Эльведи и Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

«Бавария» дома обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 33-го тура бундеслиги — 2:0.

Гол на 31-й минуте забил Харри Кейн. В концовке счет удвоил Майкл Олисе.

Перед матчем мюнхенцы провели церемонию чествования полузащитника Томаса Мюллера, для которого домашняя игра стала последней на «Альянц Арене».

«Бавария» одержала первую победу в статусе чемпиона Германии, на счету клуба 79 очков после 33 игр. «Боруссия» с 45 очками — на 9-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.
10 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:0
Боруссия М
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
«Бавария» провела чествование Мюллера перед матчем с «Боруссией» после объявления об уходе игрока из клуба

Кейну вручили первый командный трофей в карьере
