Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

10 мая, 16:10

«Бавария» — «Боруссия» М: онлайн-трансляция матча бундеслиги

«Бавария» и «Боруссия» М сыграют в чемпионате Германии 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграют в 33-м туре бундеслиги в субботу, 10 мая. Матч на «Альянц-Арене» в Мюнхене (Германия) начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Боруссия» М доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.
10 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
2:0
Боруссия М

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 19.25, за пять минут до стартового свистка.

«Бавария» — чемпион Германии сезона-2024/25. В предыдущем туре мюнхенцы сыграли вничью с «Лейпцигом» (3:3) и набрали 76 очков. Менхенгладбахская «Боруссия» с 45 очками занимает девятое место в чемпионате, ее предыдущим соперником был «Хоффенхайм» (4:4).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Читайте также
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Боруссия» может подписать брата Беллингема из «Сандерленда»

«Лейпциг» и «Вердер» сыграли вничью в матче бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3
 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
4
 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
5
 Байер 10 6 2 2 24-14 20
6
 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13
 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14
 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
16
 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
17
 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
18
 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 13
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 6
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 6
П
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
Джан Узун
Джан Узун

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 5 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 8 1 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 8 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости