«Бавария» и «Боруссия» М сыграют в чемпионате Германии 10 мая

«Бавария» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграют в 33-м туре бундеслиги в субботу, 10 мая. Матч на «Альянц-Арене» в Мюнхене (Германия) начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Боруссия» М доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 33-й тур.

10 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 19.25, за пять минут до стартового свистка.

«Бавария» — чемпион Германии сезона-2024/25. В предыдущем туре мюнхенцы сыграли вничью с «Лейпцигом» (3:3) и набрали 76 очков. Менхенгладбахская «Боруссия» с 45 очками занимает девятое место в чемпионате, ее предыдущим соперником был «Хоффенхайм» (4:4).