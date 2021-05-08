«Бавария» в статусе чемпиона Германии разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха

«Бавария» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 32-го тура чемпионата Германии — 6:0. Хозяева поля завершали игру в меньшинстве.

В составе победителей Роберт Левандовски оформил хет-трик, еще по голу забили Томас Мюллер, Кинсли Коман и Лерой Сане.

«Бавария» стала чемпионом Германии в 31-й раз в истории и 9-й раз подряд после поражения «Лейпцига» от дортмундской «Боруссии» — за два тура до конца мюнхенский клуб стал недосигаемым для соперников, набрав 74 очка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

32-й тур

«Бавария» — «Боруссия М» — 6:0 (4:0)

Голы: Левандовски, 2 (1:0). Мюллер, 23 (2:0). Левандовски, 34 (3:0). Коман, 44 (4:0). Левандовски, 65 — с пенальти (5:0). Сане, 85 (6:0).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 71), Алаба (Гнабри, 60), Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Коман (Горецка, 60. Куасси, 70), Дэйвис, Мусиала (Сане, 60), Левандовски.

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 69), Лайнер, Хофманн (Штиндль, 69), Лазаро (Вольф, 46), Закария, Нойхаус, Эмболо (Херрманн, 84), Тюрам (Плеа, 46).

Предупреждения: Нойхаус, 65. Вольф, 90.

Удаление: Куасси, 75.

Судья: Штилер.

8 мая. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».