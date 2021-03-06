«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы команд
«Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда в матче 24-го тура чемпионата Германии. Стали известны стартовые составы команд.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горетцка, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.
«Боруссия»: Хитц, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Дилэйни, Ройс, Дахуд, Азар, Холанн.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю