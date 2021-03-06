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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: стартовые составы команд

19:39
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«Бавария» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда в матче 24-го тура чемпионата Германии. Стали известны стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горетцка, Коман, Мюллер, Сане, Левандовски.

«Боруссия»: Хитц, Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан, Дилэйни, Ройс, Дахуд, Азар, Холанн.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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