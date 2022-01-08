«Бавария» дома проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха

«Бавария» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:2.

Мюнхенцы открыли счет на 18-й минуте — гол забил Роберт Левандовски. Гости уже в первом тайме отыгрались и забили победный гол: на 27-й минуте отличился Флориан Нойхаус, а на 31-й — Штефан Лайнер.

У «Баварии» прервалась серия из семи побед во всех турнирах. Последний раз команда проигрывала 19 ноября прошлого года — в матче 12-го тура против Аугсбурга (1:2).

У «Боруссии», напротив, прервалась серия из пяти матчей без побед (четыре поражения, 1 ничья). Последний раз команда победила 20 ноября — также в матче 12-го тура против «Гройтера» (4:0).

«Бавария» продолжает с отрывом лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» занимает 11-е место.