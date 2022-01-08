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«Бавария» дома проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха

00:24
Роберт Левандовски и Янн Зоммер. Фото Reuters
Роберт Левандовски и Янн Зоммер. Фото Reuters
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«Бавария» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Германии проиграла «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:2.

Мюнхенцы открыли счет на 18-й минуте — гол забил Роберт Левандовски. Гости уже в первом тайме отыгрались и забили победный гол: на 27-й минуте отличился Флориан Нойхаус, а на 31-й — Штефан Лайнер.

У «Баварии» прервалась серия из семи побед во всех турнирах. Последний раз команда проигрывала 19 ноября прошлого года — в матче 12-го тура против Аугсбурга (1:2).

У «Боруссии», напротив, прервалась серия из пяти матчей без побед (четыре поражения, 1 ничья). Последний раз команда победила 20 ноября — также в матче 12-го тура против «Гройтера» (4:0).

«Бавария» продолжает с отрывом лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» занимает 11-е место.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
07 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:2
Боруссия М
Голы
Левандовски, 18 (1:0), Нойхаус, 27 (1:1), Лайнер, 31 (1:2)
Бавария
Ульрайх Зюле Павар Киммих Забитцер Рока (Ваннер, 75 ) Мусиала Гнабри Левандовски Мюллер Тильман (Копадо, 75 )
Боруссия М
Зоммер Лайнер (Бенеш, 79) Нец Янчке (Байер, 67) Гинтер Эльведи Крамер (Херрманн, 79) Коне Нойхаус (Плеа, 67) Штиндль (Тюрам, 90) Эмболо
Предупреждения
Штиндль 78
Судьи
Зиберт

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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