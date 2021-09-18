«Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0
«Бавария» победила «Бохум» (7:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль сделал Джошуа Киммих. Также отличились Лерой Сане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а Константинос Ламбропулос забил в свои ворота.
«Бавария» набрала 13 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Германии. Бундеслига
5-й тур
«Бавария» — «Бохум» — 7:0 (4:0)
Голы: Сане, 17 (1:0). Киммих, 27 (2:0). Гнабри, 32 (3:0). Лампропулос, 43 — в свои ворота (4:0). Левандовски, 61 (5:0). Киммих, 64 (6:0). Шупо-Мотинг, 79 (7:0).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез, Дэйвис (Ричардс, 46), Станишич (Сарр, 63), Горецка, Киммих (Ньянзу, 72), Левандовски (Шупо-Мотинг, 68), Мюллер, Гнабри, Сане (Забитцер, 62).
«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 57), Данилу Соарес, Лампропулос, Белла-Котчап, Теше, Пантович (Антви-Аджей, 74), Реджбецай (Левен, 57), Лосийя, Польтер (Ганвула, 58), Хольтманн.
Предупреждения: Стафилидис, 35. Станишич, 52.
Судья: Вельц .
18 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
«Арминия» — «Хоффенхайм» — 0:0
«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Чиборра, 74. Андраде, 83), Нильссон, Пипер, Шепф, Притль, Окугава, Виммер (Ласм, 59), Клос (Зерра, 74), Хак.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Кадержабек, Раум, Ричардс, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Рюттер, 71), Крамарич, Брун Ларсен (Сков, 56), Бебу (Адамян, 57).
Предупреждения: Виммер, 45. Ласм, 68. Крамарич, 86.
Судья: Иттрих (Германия).
18 сентября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
«Аугсбург» — «Боруссия М» — 1:0 (0:0)
Гол: Нидерлехнер, 80.
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Нидерлехнер, 65), Оксфорд, Гумны, Ягу Амарал (Педерсен, 44), Дорш, Калиджури (Йенсен, 85), Хан, Варгас (Майер, 85), Зекири (Кордова, 65).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Байер, Нец (Вольф, 46), Скалли, Закария, Нойхаус (Бенеш, 84), Штиндль, Херрманн (Эмболо, 81), Плеа.
Предупреждения: Хан, 31. Байер, 41. Закария, 90+3.
Судья: Бадштюбнер .
18 сентября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
«Майнц» — «Фрайбург» — 0:0
«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Хак, Сен Жюст, Лукоки, Кор, Боэтиус (Штегер, 88), Баррейро (Штах, 78), Солои (Онисиво, 46), Буркардт (Ингвартсен, 59).
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Гюнтер, Кюблер (К.Шлоттербек, 90+4), Линхарт, Н.Шлоттербек, Хаберер (Эггештайн, 66), Кайтель, Шоллои (Грифо, 81), Хелер (Петерсен, 66), Шаде (Чон У Ен, 81).
Предупреждения: Хак, 45. Н.Шлоттербек, 64. Центнер, 90+4.
Судья: Бранд .
18 сентября. Майнц. Стадион «Опель Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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