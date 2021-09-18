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«Бавария» разгромила «Бохум» со счетом 7:0

18:21
Роберт Левандовски. Фото Бундеслига
Роберт Левандовски. Фото Бундеслига
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«Бавария» победила «Бохум» (7:0) в матче пятого тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль сделал Джошуа Киммих. Также отличились Лерой Сане, Серж Гнабри, Роберт Левандовски и Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а Константинос Ламбропулос забил в свои ворота.

«Бавария» набрала 13 очков и вышла на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига

5-й тур

«Бавария» — «Бохум» — 7:0 (4:0)

Голы: Сане, 17 (1:0). Киммих, 27 (2:0). Гнабри, 32 (3:0). Лампропулос, 43 — в свои ворота (4:0). Левандовски, 61 (5:0). Киммих, 64 (6:0). Шупо-Мотинг, 79 (7:0).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез, Дэйвис (Ричардс, 46), Станишич (Сарр, 63), Горецка, Киммих (Ньянзу, 72), Левандовски (Шупо-Мотинг, 68), Мюллер, Гнабри, Сане (Забитцер, 62).

«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 57), Данилу Соарес, Лампропулос, Белла-Котчап, Теше, Пантович (Антви-Аджей, 74), Реджбецай (Левен, 57), Лосийя, Польтер (Ганвула, 58), Хольтманн.

Предупреждения: Стафилидис, 35. Станишич, 52.

Судья: Вельц .

18 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Арминия» — «Хоффенхайм» — 0:0

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен (Чиборра, 74. Андраде, 83), Нильссон, Пипер, Шепф, Притль, Окугава, Виммер (Ласм, 59), Клос (Зерра, 74), Хак.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Кадержабек, Раум, Ричардс, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Рюттер, 71), Крамарич, Брун Ларсен (Сков, 56), Бебу (Адамян, 57).

Предупреждения: Виммер, 45. Ласм, 68. Крамарич, 86.

Судья: Иттрих (Германия).

18 сентября. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».

«Аугсбург» — «Боруссия М» — 1:0 (0:0)

Гол: Нидерлехнер, 80.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Нидерлехнер, 65), Оксфорд, Гумны, Ягу Амарал (Педерсен, 44), Дорш, Калиджури (Йенсен, 85), Хан, Варгас (Майер, 85), Зекири (Кордова, 65).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Байер, Нец (Вольф, 46), Скалли, Закария, Нойхаус (Бенеш, 84), Штиндль, Херрманн (Эмболо, 81), Плеа.

Предупреждения: Хан, 31. Байер, 41. Закария, 90+3.

Судья: Бадштюбнер .

18 сентября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Майнц» — «Фрайбург» — 0:0

«Майнц»: Центнер, Белль, Видмер, Хак, Сен Жюст, Лукоки, Кор, Боэтиус (Штегер, 88), Баррейро (Штах, 78), Солои (Онисиво, 46), Буркардт (Ингвартсен, 59).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Гюнтер, Кюблер (К.Шлоттербек, 90+4), Линхарт, Н.Шлоттербек, Хаберер (Эггештайн, 66), Кайтель, Шоллои (Грифо, 81), Хелер (Петерсен, 66), Шаде (Чон У Ен, 81).

Предупреждения: Хак, 45. Н.Шлоттербек, 64. Центнер, 90+4.

Судья: Бранд .

18 сентября. Майнц. Стадион «Опель Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

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Ф2 (-1)

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2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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