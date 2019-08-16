«Бавария» благодаря дублю Левандовски сыграла вничью с «Гертой»

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» дома сыграла вничью с «Гертой» — 2:2. В составе хозяев дубль оформил Роберт Левандовски, забивший один из голов с пенальти. У гостей отличились Ведад Ибишевич и Марко Груич.

Во втором туре чемпионата Германии 24 августа «Бавария» сыграет с «Шальке», а 25-го «Герта» встретится с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Бавария» — «Герта» — 2:2 (1:2)

Голы: Левандовски, 24 (1:0). Ибишевич, 36 (1:1). Груич, 38 (1:2). Левандовски, 60 — с пенальти (2:2).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Павар, Киммих, Мюллер (Ренату Санчеш, 85), Тиагу Алькантара, Гнабри (Дэйвис, 87), Коман, Толиссо, Левандовски.

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Леки, Дарида, Дуда (Шельбред, 78), Груич, Ибишевич (Эссвайн, 63), Лукебакио (Зельке, 68).

Предупреждения: Дарида, 17. Груич, 58. Мюллер, 71. Павар, 75. Левандовски, 76. Миттельштедт, 90+1.

Судья: Осмерс (Германия).

16 августа. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

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