«Бавария» — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги
«Бавария» сыграет с «Байером» в 5-м туре чемпионата Германии в субботу, 28 сентября. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене начнется в 19.30 по московскому времени.
Игру «Бавария» — «Байер» покажут в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru (по платной подписке).
Ключевые события игры «Бавария» — «Байер» доступны в матч-центре сайта «СЭ».
После 4 туров чемпионата Германии мюнхенцы и леверкузенцы занимают первое и второе место. «Бавария» после четырех побед на старте бундеслиги лидирует с 12 очками, чемпион «Байер» идет вторым с 9 очками. Команда Хаби Алонсо во втором туре потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (2:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
3
|Байер
|4
|3
|0
|1
|13-9
|9
|
4
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
5
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
6
|РБ Лейпциг
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
7
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
8
|Штутгарт
|4
|2
|1
|1
|12-8
|7
|
9
|Хайденхайм
|4
|2
|0
|2
|8-7
|6
|
10
|Майнц
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
11
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
12
|Аугсбург
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Вольфсбург
|4
|1
|0
|3
|8-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
15
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
16
|Ст-Паули
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|4 : 2
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|- : -
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|- : -
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Эрмедин Демирович
Штутгарт
|4
|
|
Флориан Вирц
Байер
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|2
|1
|0