«Бавария» сыграет с «Байером» в 5-м туре чемпионата Германии в субботу, 28 сентября. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру «Бавария» — «Байер» покажут в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru (по платной подписке).

Ключевые события игры «Бавария» — «Байер» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

После 4 туров чемпионата Германии мюнхенцы и леверкузенцы занимают первое и второе место. «Бавария» после четырех побед на старте бундеслиги лидирует с 12 очками, чемпион «Байер» идет вторым с 9 очками. Команда Хаби Алонсо во втором туре потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (2:3).