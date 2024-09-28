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Сегодня, 15:30

«Бавария» — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги

«Бавария» и «Байер» сыграют в 5-м туре бундеслиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Бавария» сыграет с «Байером» в 5-м туре чемпионата Германии в субботу, 28 сентября. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру «Бавария» — «Байер» покажут в прямом эфире телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru (по платной подписке).

Ключевые события игры «Бавария» — «Байер» доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Байер

После 4 туров чемпионата Германии мюнхенцы и леверкузенцы занимают первое и второе место. «Бавария» после четырех побед на старте бундеслиги лидирует с 12 очками, чемпион «Байер» идет вторым с 9 очками. Команда Хаби Алонсо во втором туре потерпела поражение от «РБ Лейпцига» (2:3).

ФК Бавария
ФК Байер
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 4 4 0 0 16-3 12
2
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
3
 Байер 4 3 0 1 13-9 9
4
 Фрайбург 4 3 0 1 8-4 9
5
 Айнтрахт Ф 4 3 0 1 7-4 9
6
 РБ Лейпциг 4 2 2 0 4-2 8
7
 Унион Б 4 2 2 0 4-2 8
8
 Штутгарт 4 2 1 1 12-8 7
9
 Хайденхайм 4 2 0 2 8-7 6
10
 Майнц 4 1 2 1 8-8 5
11
 Вердер 4 1 2 1 4-8 5
12
 Аугсбург 4 1 1 2 7-10 4
13
 Вольфсбург 4 1 0 3 8-9 3
14
 Боруссия М 4 1 0 3 5-8 3
15
 Хоффенхайм 4 1 0 3 6-11 3
16
 Ст-Паули 4 0 1 3 1-6 1
17
 Бохум 5 0 1 4 5-11 1
18
 Хольштайн 4 0 1 3 5-13 1
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27.09 21:30
Боруссия Д – Бохум
 4 : 2
28.09 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.09 16:30
Фрайбург – Ст-Паули
 - : -
28.09 16:30
Майнц – Хайденхайм
 - : -
28.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
28.09 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
28.09 19:30
Бавария – Байер
 - : -
29.09 16:30
Хольштайн – Айнтрахт Ф
 - : -
29.09 18:30
Хоффенхайм – Вердер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Штутгарт

 4
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 4
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 3 1 1
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 2 1 0
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