«Бавария» сыграла вничью с «Байером», Азмун дебютировал в составе клуба из Леверкузена

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче 25-го тура чемпионата Германии со счетом 1:1. Это вторая ничья мюнхенцев в рамках текущего сезона в Бундеслиге.

В этой встрече оба гола были забиты игроками мюнхенского клуба: Никлас Зюле отличился на 18-й минуте, а на 36-й Томас Мюллер забил в свои ворота.

«Бавария» набрала 59 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе «Байера» — 45 очков и третья строчка.

В составе клуба из Леверкузена дебютировал экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун. Он стал игроком «Байера» в зимнее трансферное окно. Иранец вышел на замену на 89-й минуте.

Следующий матч «Бавария» проведет 12 марта — на выезде против «Хоффенхайма». «Байер» дома сыграет против «Кельна» 13 марта.