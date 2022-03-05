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Сегодня, 19:24

«Бавария» сыграла вничью с «Байером», Азмун дебютировал в составе клуба из Леверкузена

«Бавария» — «Байер».
Фото AFP

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» в матче 25-го тура чемпионата Германии со счетом 1:1. Это вторая ничья мюнхенцев в рамках текущего сезона в Бундеслиге.

В этой встрече оба гола были забиты игроками мюнхенского клуба: Никлас Зюле отличился на 18-й минуте, а на 36-й Томас Мюллер забил в свои ворота.

«Бавария» набрала 59 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе «Байера» — 45 очков и третья строчка.

В составе клуба из Леверкузена дебютировал экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун. Он стал игроком «Байера» в зимнее трансферное окно. Иранец вышел на замену на 89-й минуте.

Следующий матч «Бавария» проведет 12 марта — на выезде против «Хоффенхайма». «Байер» дома сыграет против «Кельна» 13 марта.

Германия. Бундеслига 1. 25-й тур
05 мар, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Байер
Голы
Зюле, 18 (1:0), Мюллер, 36 (1:1)
Бавария
Ульрайх Упамекано Ричардс (Забитцер, 61) Зюле Павар Киммих Мусиала Гнабри (Шупо-Мотинг, 74) Левандовски Коман (Сарр, 86) Мюллер (Сане, 61)
Байер
Градецки Та Баккер (Коссуну, 82) Тапсоба Фримпонг Хинкапье Демирбай Арангис Вирц (Азмун, 89) Диаби (Аларио, 89) Адли (Паласиос, 70)
Предупреждения
Коман 72’  -  Баккер 32’, Демирбай 54’
Судьи
Зиберт (Германия)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Сердар Азмун
Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Байер
3
2
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 25 19 2 4 76-27 59
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.03 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
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