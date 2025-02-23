«Бавария» крупно обыграла «Айнтрахт»
«Бавария» дома крупно победила «Айнтрахт» в матче 23-го тура бундеслиги — 4:0.
Голы забили Майкл Олисе, Хироки Ито, Джамал Мусиала и Серж Гнабри.
Мюнхенцы набрали 58 очков и занимают первое место в таблице чемпионата. Отрыв от «Байера» составляет 8 очков.
«Айнтрахт» с 42 очками располагается на третьей строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|4
|4
|0
|0
|9-2
|12
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|14-2
|10
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|12-3
|10
|
4
|Аугсбург
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|
5
|Байер
|4
|2
|1
|1
|10-5
|7
|
6
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|10-6
|7
|
7
|Эльферсберг
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
8
|Вердер
|4
|2
|1
|1
|8-8
|7
|
9
|РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|9-10
|5
|
11
|Шальке
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
13
|Кельн
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
15
|Штутгарт
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гамбург
|4
|1
|0
|3
|2-13
|3
|
17
|Унион Б
|4
|0
|1
|3
|4-17
|1
|
18
|Боруссия М
|4
|0
|0
|4
|6-16
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|21:30
|Боруссия Д – Вердер
|- : -
|10.10
|16:30
|Аугсбург – Бавария
|- : -
|10.10
|16:30
|Хоффенхайм – Гамбург
|- : -
|10.10
|16:30
|Майнц – Байер
|- : -
|10.10
|16:30
|Падерборн – Штутгарт
|- : -
|10.10
|16:30
|Унион Б – Эльферсберг
|- : -
|10.10
|19:30
|РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.10
|16:30
|Кельн – Боруссия М
|- : -
|11.10
|18:30
|Фрайбург – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|4
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|4
|
|
Филлип Тиц
Майнц
|4
|П
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|3
|0
|0
Новости