«Бавария» победила «Аугсбург» в последнем матче под руководством Флика

«Бавария» переиграла «Аугсбург» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 5:2.

В составе победителей отличились Серж Гнабри, Джошуа Киммих, Кингсли Коман и Роберт Левандовски, а также автогол на счету у Йеффри Гауэлеува. У гостей точные удары на счету Андре Хана и Флориана Нидерлехнера.

Мюнхенцы обеспечили себе досрочное чемпионство. Эта игра стала последней для главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика, который покидает свой пост.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

34-й тур

«Бавария» — «Аугсбург» — 5:2 (4:0)

Голы: Гауэлеув, 9 — в свои ворота (1:0). Гнабри, 23 (2:0). Киммих, 33 (3:0). Коман, 43 (4:0). Хан, 67 (4:1). Нидерлехнер, 71 (4:2). Левандовски, 90 (5:2).

Нереализованный пенальти: Калиджури, 26 (вратарь)

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Хави Мартинес, 61), Алаба (Толиссо, 73), Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 72), Гнабри (Сане, 60), Коман (Мусиала, 61), Дэйвис, Левандовски.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен (Сухи, 46), Гумны, Калиджури (Фрамбергер, 46), Хан (Петков, 87), Груэсо, Бенеш, Рихтер (Йенсен, 67), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76).

Предупреждения: Сухи, 69. Эрнандез, 83.

Судья: Шмидт.

22 мая. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».