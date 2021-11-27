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«Бавария» обыграла «Арминию» и вернулась на первое место в бундеслиге

22:22
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«Бавария» победила «Арминию» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч на 71-й минуте забил Лерой Сане. «Бавария» набрала 31 очко и вернулась на первое место. У дортмундской «Боруссии» на очко меньше. «Арминия» занимает 17-е место — девять очков.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
27 нояб, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:0
Арминия
Голы
Сане, 71 (1:0)
Бавария
Нойер Дэйвис Эрнандез (Зюле, 90 ) Упамекано Павар Горецка (Мусиала, 56 ) Толиссо Сане (Гнабри, 72 ) Мюллер Коман Левандовски
Арминия
Ортега Андраде (Де Медина, 78) Нильссон Пипер Бруннер Притль Василиадис (Фернандеш, 78) Окугава Шепф (Зерра, 90) Виммер (Хак, 64) Клос (Ласм, 78)
Предупреждения
Эрнандез 64  -  Ласм 82
Судьи
Фриц

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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