"Бавария" - 29-кратный чемпион Германии! Роббен и Рибери забили в прощальном матче

"Бавария" стала чемпионом Германии в сезоне-2018/19. Мюнхенцы в заключительном туре разгромили "Айнтрахт" и не позволили обойти себя "Боруссии" из Дортмунда. По голу забили ветераны "Баварии" Арьен Роббен и Франк Рибери, которые уходят из команды в конце сезона.

На счету "Баварии" 29 титулов чемпиона страны. У ближайшего преследователя "Нюрнберга" - 9, причем последний он завоевал в 1968 году.

"Бавария" выиграла седьмой чемпионат Германии подряд. Последней, кому ее удалось обойти, стала дортмундская "Боруссия" в сезонах-2010/11 и 2011/12. В этом сезоне команда также завоевала Суперкубок страны, а 25 мая сыграет в финале Кубка против "Лейпцига".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

34-й тур

"Бавария" - "Айнтрахт" - 5:1 (1:0)

Голы: Коман, 4 (1:0). Алле, 50 (1:1). Алаба, 53 (2:1). Ренату Санчеш, 58 (3:1). Рибери, 72 (4:1). Роббен, 78 (5:1).

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Роббен, 67), Коман (Рибери, 61), Горецка (Ренату Санчеш, 37), Левандовски.

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, де Гузман (Алле, 46), Фернандеш, Хасебе, Костич, Гачинович, Ребич (Торро, 64), Йович.

Предупреждения: Хинтереггер, 36. Хасебе, 51. Тиагу Алькантара, 69. Рибери, 73.

Судья: Штегеманн.

18 мая. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".