«Баварии» не разрешат отпраздновать чемпионство из-за коронавируса

В случае победы в чемпионате Германии «Бавария» не сможет провести традиционное празднование на площади Мариенплац в этом году, сообщает Bild. Мэр Мюнхена Дитер Райтер считает, что проведение мероприятия будет невозможно из-за пандемии коронавируса.

После 28 туров «Бавария» на 7 очков опережает «Боруссию», идущую на второй строчке.

По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 756 635 человек. Умерших — 355 744, выздоровевших — 2 476 855.

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.