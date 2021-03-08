«Барселона» включится в борьбу за Алабу

«Барселона» намерена включиться в борьбу за защитника «Баварии» Давида Алабы. Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта обозначил кандидатуру 28-летнего австрийца, как одну из приоритетных трансферных целей, пишет в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. 16 февраля на пресс-конференции защитник объявил об уходе из немецкого клуба по истечении соглашения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алаба уже договорился о контракте с «Реалом».

Футболист пришел в «Баварию» в 2008 году. За 12 лет Алаба стал девятикратным чемпионом Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, шестикратным обладателем Кубка страны и выиграл клубный чемпионат мира.