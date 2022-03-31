«Барселона» сделала окончательное предложение по форварду дортмундской «Боруссии» Холанну

«Барселона» сделала окончательное предложение по форварду дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну, сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонцы предложили норвежцу 190 миллионов евро на пять сезонов. Клуб также активировал пункт о выкупе в размере 75 миллионов евро. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично провел переговоры по возможному трансферу игрока.

В футболисте также заинтересованы «Реал» и «Манчестер Сити».

Холанн выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 норвежец забил 23 гола и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает 21-летнего игрока в 150 миллионов евро.