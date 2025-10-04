«Барселона» хочет подписать Упамекано

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 26-летнего француза претендует «Барселона». Также игроком, у которого летом 2026 года заканчивается контракт, интересуется «Ливерпуль».

В текущем сезоне Упамекано провел 8 матчей и заработал 2 желтые карточки.