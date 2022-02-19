«Барселона» хочет подписать с Холанном пятилетний контракт и готова платить ему 20 миллионов евро в год

«Барселона» готова платить нападающему «Боруссии» Холанну 20 миллионов евро в год

«Барселона» готова платить нападающему «Боруссии» Эрлину Холанну 20 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport 19 февраля.

По информации источника, каталонский клуб хочет заключить с 21-летним норвежцем пятилетний контракт. Помимо зарплаты, соглашение будет предполагать различные выплаты на основе командных и индивидуальных достижений.

Также «Барселона» готова предложить нападающему пересмотр условий контракта, когда поправит свое финансовое положение.

Каталонцы готовят предложение Холанну на протяжении нескольких недель. В марте ожидается встреча представителей игрока с руководством клуба.

В нынешнем сезоне на счету Холанна 23 гола и шесть передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.