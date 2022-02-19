Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:35

«Барселона» хочет подписать с Холанном пятилетний контракт и готова платить ему 20 миллионов евро в год

«Барселона» готова платить нападающему «Боруссии» Холанну 20 миллионов евро в год
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» готова платить нападающему «Боруссии» Эрлину Холанну 20 миллионов евро в год, сообщает Diario Sport 19 февраля.

По информации источника, каталонский клуб хочет заключить с 21-летним норвежцем пятилетний контракт. Помимо зарплаты, соглашение будет предполагать различные выплаты на основе командных и индивидуальных достижений.

Также «Барселона» готова предложить нападающему пересмотр условий контракта, когда поправит свое финансовое положение.

Каталонцы готовят предложение Холанну на протяжении нескольких недель. В марте ожидается встреча представителей игрока с руководством клуба.

В нынешнем сезоне на счету Холанна 23 гола и шесть передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/el-contrato-que-el-barca-ofrece-a-haaland-13262306

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
2
3
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Штутгарт» и «Бохум» сыграли вничью, «Арминия» одержала победу над «Унионом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 23 12 5 6 60-39 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 23 11 4 8 45-35 37
6
 Фрайбург 23 10 7 6 36-26 37
7
 Майнц 23 10 4 9 34-26 34
8
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
9
 Унион Б 23 9 7 7 29-31 34
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Арминия 23 5 10 8 22-29 25
12
 Бохум 23 8 5 10 25-33 29
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 23 8 3 12 24-35 27
15
 Аугсбург 23 5 7 11 25-40 22
16
 Штутгарт 23 4 7 12 27-43 19
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.02 22:30
Майнц – Байер
 3 : 2
19.02 17:30
Арминия – Унион Б
 1 : 0
19.02 17:30
Аугсбург – Фрайбург
 1 : 2
19.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 1 : 2
19.02 17:30
Штутгарт – Бохум
 1 : 1
19.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
20.02 17:30
Бавария – Гр. Фюрт
 - : -
20.02 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.02 21:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 19 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости