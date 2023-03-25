Баббелль об отставке Нагельсманна: «За два сезона он ничему не научился, выдвигал себя на первый план»

Бывший игрок «Баварии» Маркус Баббель высказался об отставке Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии».

Ему на смену пришел Томас Тухель, который подписал с клубом контракт до лета 2025 года.

«Честно говоря, я не понял, почему за два сезона он ничему не научился. Он часто выдвигал себя на первый план, но когда ты в «Баварии», то должен знать: здесь звезда — команда, а не тренер. Команда между тем великолепно укомплектована, и тренеру нужно уметь не только поддерживать свой авторитет, но и порой отходить в сторону и позволять команде действовать самой», — приводит слова Баббеля Blick.

Нагельсманн возглавлял «Баварию» с июля 2021 года. Под руководством 35-летнего специалиста мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2021/22 и дважды выиграли Суперкубок страны