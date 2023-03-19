Азмун пропустит товарищеский матч против сборной России
Форвард «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун пропустит сборы национальной команды, сообщает Isna.
По информации издания, футболист обратился к тренерскому штабу сборной с просьбой не участвовать в тренировочном сборе по семейным обстоятельствам.
Таким образом нападающий пропустит матчи против России и Кении.
Матч сборных России и Ирана пройдет 23 марта.
В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за «Байер» 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|2 : 2
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|1 : 1
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|1 : 0
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|3 : 1
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|0 : 1
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|6 : 1
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|2 : 1
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4
Новости