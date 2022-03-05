Азмун опубликовал пост, посвященный дебюту за «Байер»

Нападающий Сердар Азмун дебютировал за «Байер» в матче 25-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1), выйдя на замену на 89-й минуте. Он посвятил этому событию новый пост в Instagram.

«Первая игра», — написал Азмун.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Изначально 27-летний иранец заключил с немецким клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу с сезона-2022/23, но позднее стороны договорились оформить сделку в зимнее трансферное окно.