Азмун опубликовал пост, посвященный дебюту за «Байер»
Нападающий Сердар Азмун дебютировал за «Байер» в матче 25-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1), выйдя на замену на 89-й минуте. Он посвятил этому событию новый пост в Instagram.
«Первая игра», — написал Азмун.
Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Изначально 27-летний иранец заключил с немецким клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу с сезона-2022/23, но позднее стороны договорились оформить сделку в зимнее трансферное окно.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|25
|19
|2
|4
|76-27
|59
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|
4
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|
5
|Фрайбург
|25
|11
|8
|6
|40-27
|41
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|
9
|Унион Б
|25
|10
|7
|8
|32-33
|37
|
10
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|
12
|Вольфсбург
|25
|9
|4
|12
|27-37
|31
|
13
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Штутгарт
|25
|5
|7
|13
|31-47
|22
|
16
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|
17
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|0 : 1
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|1 : 1
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|2 : 1
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|1 : 0
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|1 : 4
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|1 : 1
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|3 : 2
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|16.03
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Филип Костич
Айнтрахт Ф
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|21
|1
|5
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