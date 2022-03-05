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Сегодня, 23:04

Азмун опубликовал пост, посвященный дебюту за «Байер»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Нападающий Сердар Азмун дебютировал за «Байер» в матче 25-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (1:1), выйдя на замену на 89-й минуте. Он посвятил этому событию новый пост в Instagram.

«Первая игра», — написал Азмун.

Публикация от IAmSardar (@sardar_azmoun)

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Изначально 27-летний иранец заключил с немецким клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу с сезона-2022/23, но позднее стороны договорились оформить сделку в зимнее трансферное окно.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига: «Бавария» и «Байер» сыграли вничью, «Лейпциг» не смог победить «Фрайбург» и другие матчи 25-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 25 19 2 4 76-27 59
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 25 5 7 13 31-47 22
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 3 : 2
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.03 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Филип Костич

Филип Костич

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 21 1 5
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