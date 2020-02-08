«Айнтрахт» забил пять мячей «Аугсбургу»

«Айнтрахт» разгромил «Аугсбург» в 21-м туре чемпионата Германии (5:0). По дублю оформили Филип Костич и Тимоти Чэндлер, а также гол забил Андре Силва.

«Айнтрахт» поднялся на 9-е место в турнирной таблице, опередив «Аугсбург» и Ваольфсбург".

Чемпионат Германии

Бундеслига

21-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Аугсбург» — 5:0 (1:0)

Голы: Чэндлер, 37 (1:0). Чэндлер, 48 (2:0). Андре Силва, 55 (3:0). Костич, 89 (4:0). Костич, 90 (5:0).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам (Хасебе, 30), Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде, 67), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 84).

«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеув, Едвай (Лихтштайнер, 74), Макс, Удуокхай, Байер, Хедира, Варгас, Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер, Рихтер (Саренрен-Базе, 81).

Предупреждение: Н`Дика, 66.

Судья: Грефе.

7 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».