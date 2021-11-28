«Айнтрахт» вырвал победу в матче с «Унионом»
«Айнтрахт» победил «Унион» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей отличиись Джибриль Соу и Эван Н'Дика, который забил решающий гол в концовке игры. У гостей с пенальти отличился Макс Крузе.
«Айнтрахт» набрал 18 очков и занимает 12-е место. У «Униона» 20 очков и шестая позиция.
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