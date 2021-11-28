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«Айнтрахт» вырвал победу в матче с «Унионом»

19:26
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«Айнтрахт» победил «Унион» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличиись Джибриль Соу и Эван Н'Дика, который забил решающий гол в концовке игры. У гостей с пенальти отличился Макс Крузе.

«Айнтрахт» набрал 18 очков и занимает 12-е место. У «Униона» 20 очков и шестая позиция.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
28 нояб, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:1
Унион Б
Голы
Соу, 22 (1:0), Крузе, 62 (1:1), Н`Дика, 90+5 (2:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Чэндлер Тута Якич Соу Костич Камада Хасебе Линдстрем (Ахе, 77 ) Борре (Гонсалу Пасьенсия, 68 )
Унион Б
Луте Фридрих Очипка (Гиссельманн, 90) Баумгартль Триммель Кнохе Хедира (Рюерсон, 58) Премель Харагути (Беккер, 58) Крузе (Озтунали, 76) Авонийи (Фогльзаммер, 76)
Предупреждения
Премель 39, Кнохе 59, Луте 90, Беккер 90
Судьи
Штегеманн

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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