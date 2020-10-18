«Айнтрахт» сыграл вничью с «Кельном»

«Айнтрахт» в матче 4-го тура чемпионата Германии в гостях сыграл вничью с «Кельном» со счетом 1:1.

На гол Андре Силвы хозяева ответили точным ударом Ондрея Дуды.

После этого матча «Айнтрахт» с 8 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Кельн» с одним очком — на 16-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«Кельн» — «Айнтрахт Ф» — 1:1 (0:1)

Голы: Андре Силва, 45+2 — с пенальти (0:1). Дуда, 52 (1:1).

«Кельн»: Т.Хорн, Кцихос, Я.Хорн, Якобс, Эхизибуэ (Шмиц, 83), Борнау, Дуда (Озджан, 72), Скири, Вольф, Реджбецай, Андерссон (Модест, 89).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Туре, Ильзанкер, Роде, Цубер (Юнес, 69), Камада, Дост, Андре Силва (Баркок, 86).

Предупреждения: Эхизибуэ, 15. Хасебе, 18. Реджбецай, 54. Я.Хорн, 64. Юнес, 88.

Судья: Яблонски (Германия).

18 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».