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«Айнтрахт» согласовал контракт с форвардом «Ривер Плейта», которым интересовались «Краснодар» и ЦСКА

19:00
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«Айнтрахт» согласовал контракт с нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний колумбиец подпишет соглашение сроком до 2025 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро. Футболист перейдет в клуб из Франкфурта на правах свободного агента.

В 2021 году Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. 29 июня сообщалось, что футболистом интересуются ЦСКА и «Краснодар».

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Иван Торопцев все материалы автора

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