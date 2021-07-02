«Айнтрахт» согласовал контракт с форвардом «Ривер Плейта», которым интересовались «Краснодар» и ЦСКА
19:00
«Айнтрахт» согласовал контракт с нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 25-летний колумбиец подпишет соглашение сроком до 2025 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро. Футболист перейдет в клуб из Франкфурта на правах свободного агента.
Done deal and confirmed! Rafael Santos #Borr? to #EintrachtFrankfurt as free agent. Contract until 2025 (€ 2,5M/year). Confirmed! #transfers https://t.co/WLFl3imEcZ— Nicol? Schira (@NicoSchira) July 2, 2021
В 2021 году Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. 29 июня сообщалось, что футболистом интересуются ЦСКА и «Краснодар».
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