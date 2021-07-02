«Айнтрахт» согласовал контракт с форвардом «Ривер Плейта», которым интересовались «Краснодар» и ЦСКА

«Айнтрахт» согласовал контракт с нападающим «Ривер Плейта» Рафаэлем Сантосом Борре, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний колумбиец подпишет соглашение сроком до 2025 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро. Футболист перейдет в клуб из Франкфурта на правах свободного агента.

В 2021 году Борре провел 17 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. 29 июня сообщалось, что футболистом интересуются ЦСКА и «Краснодар».