«Айнтрахт» разгромил «Шальке», «Вольфсбург» обыграл «Фрайбург» со счетом 6:0
«Айнтрахт» разгромил «Шальке» в матче 16-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.
Голами в составе команды из Франкфурта-на-Майне отметились Йеспер Линдстрем, Рафаэль Борре и Аурелиу Бута.
«Айнтрахт» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги (30 очков), «Шальке» — 18-й (9 очков).
В другом матче «Вольфсбург» обыграл «Фрайбург» со счетом 6:0. Голы забили Патрик Виммер, Йонас Винн (дубль), Янник Герхардт, Ридле Баку и Лука Вальдшмидт с пенальти.
«Вольфсбург» находится на шестой строчке в чемпионате Германии с 26 очками, «Фрайбург» на четвертой (30).
В еще одной игре 16-го тура «Бохум» победил «Герту» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Филипп Хофманн, оформивший дубль, и Кевин Шлоттербек. За проигравшую команды забил Суат Сердар.
«Бохум» идет на 14-м месте в бундеслиге (16 очков), «Герта» находится на 17-й строчке (14).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|
2
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|
3
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|
4
|Унион Б
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|
5
|РБ Лейпциг
|16
|8
|5
|3
|31-22
|29
|
6
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|
7
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|
11
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|
15
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|
16
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
17
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|
18
|Шальке
|16
|2
|3
|11
|13-35
|9
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|3 : 0
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|1 : 1
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|3 : 1
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|6 : 0
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|14
|1
|2