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«Айнтрахт» разгромил «Шальке», «Вольфсбург» обыграл «Фрайбург» со счетом 6:0

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Айнтрахт» — «Шальке» — 3:0.
Фото Reuters

«Айнтрахт» разгромил «Шальке» в матче 16-го тура чемпионата Германии со счетом 3:0.

Голами в составе команды из Франкфурта-на-Майне отметились Йеспер Линдстрем, Рафаэль Борре и Аурелиу Бута.

«Айнтрахт» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги (30 очков), «Шальке» — 18-й (9 очков).

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
21 янв, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
3:0
Шальке-04

В другом матче «Вольфсбург» обыграл «Фрайбург» со счетом 6:0. Голы забили Патрик Виммер, Йонас Винн (дубль), Янник Герхардт, Ридле Баку и Лука Вальдшмидт с пенальти.

«Вольфсбург» находится на шестой строчке в чемпионате Германии с 26 очками, «Фрайбург» на четвертой (30).

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
21 янв, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
6:0
Фрайбург

В еще одной игре 16-го тура «Бохум» победил «Герту» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Филипп Хофманн, оформивший дубль, и Кевин Шлоттербек. За проигравшую команды забил Суат Сердар.

«Бохум» идет на 14-м месте в бундеслиге (16 очков), «Герта» находится на 17-й строчке (14).

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
21 янв, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:1
Герта
Источник: Турнирная таблица бундеслиги

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Манчестер Юнайтед

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22%

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Х2

20%

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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

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2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Герта
ФК Фрайбург
ФК Шальке
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Унион» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом»

Бундеслига, 16-й тур: «Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией», «Боруссия» Д — «Аугсбург» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
7
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
11
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 1 : 1
21.01 17:30
Бохум – Герта
 3 : 1
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 3 : 0
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 1 : 1
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 3 : 1
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 6 : 0
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Доминик Собослои

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РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

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