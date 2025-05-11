«Айнтрахт» и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

«Айнтрахт» дома сыграл вничью с «Санкт-Паули» в матче 33-го тура бундеслиги — 2:2.

У хозяев голы забили Расмус Кристенсен и Миши Батшуайи. У гостей отличились Манолис Салиаксис и Морган Гилавоги.

«Айнтрахт» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. «Санкт-Паули» находится на 14-й строчке, имея в активе 32 очка.