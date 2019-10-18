«Айнтрахт» разгромил соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер»

«Айнтрахт» разгромил «Байер» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:0. В составе победителей дубль оформил Гонсалу Пасьенсия, еще один гол забил Бас Дост.

«Айнтрахт» набрал 14 очков и обошел «Байер» по дополнительным показателям, выйдя на седьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

8-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Байер» — 3:0 (2:0)

Голы: Гонсалу Пасьенсия, 4 (1:0). Гонсалу Пасьенсия, 16 — с пенальти (2:0). Дост, 80 (3:0).

«Айнтрахт Ф»: Реннов, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Туре (Абраам, 30), Фернандеш, Роде, Костич, Соу (Кор, 84), Дост (Гачинович, 85), Гонсалу Пасьенсия.

«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер, Вайзер (Беллараби, 30), Венделл (Л.Бендер, 64), Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Хаверц, Фолланд, Аларио (Диаби, 82).

Предупреждения: Драгович, 16. Фернандеш, 44.

Судья: Дингерт (Германия).

18 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

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