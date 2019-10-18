«Айнтрахт» разгромил соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер»
«Айнтрахт» разгромил «Байер» в матче 8-го тура чемпионата Германии — 3:0. В составе победителей дубль оформил Гонсалу Пасьенсия, еще один гол забил Бас Дост.
«Айнтрахт» набрал 14 очков и обошел «Байер» по дополнительным показателям, выйдя на седьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
8-й тур
«Айнтрахт Ф» — «Байер» — 3:0 (2:0)
Голы: Гонсалу Пасьенсия, 4 (1:0). Гонсалу Пасьенсия, 16 — с пенальти (2:0). Дост, 80 (3:0).
«Айнтрахт Ф»: Реннов, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Туре (Абраам, 30), Фернандеш, Роде, Костич, Соу (Кор, 84), Дост (Гачинович, 85), Гонсалу Пасьенсия.
«Байер»: Храдецки, Драгович, С.Бендер, Вайзер (Беллараби, 30), Венделл (Л.Бендер, 64), Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Хаверц, Фолланд, Аларио (Диаби, 82).
Предупреждения: Драгович, 16. Фернандеш, 44.
Судья: Дингерт (Германия).
18 октября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
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