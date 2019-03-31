"Айнтрахт" разгромил "Штутгарт" благодаря дублю Костича

"Айнтрахт" с разгромным счетом победил "Штутгарт" в матче 27-го тура чемпионата Германии (3:0). Дублем отметился полузащитник Филип Костич.

"Айнтрахт" набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Штутгарт" с 20 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

27-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Штутгарт" - 3:0 (1:0)

Голы: Костич, 45 (1:0). Костич, 64 (2:0). Йович, 84 (3:0).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич (Виллемс, 88), Алле (де Гузман, 75), Ребич (Гонсалу Пасьенсия, 85), Йович.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер (Дидави, 34), Кастро, Эссвайн, Цубер (Аого, 72), Гонсалес (Гомес, 79).

Предупреждения: Инсуа, 39. Алле, 41. Хасебе, 58.

Судья: Брих.

31 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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