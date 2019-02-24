"Айнтрахт" разгромил "Ганновер" и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии

"Айнтрахт" обыграл "Ганновер" в матче 23-го тура чемпионата Германии - 3:0. В составе победителей голы забили Анте Ребич, Лука Йович и Филип Костич.

"Айнтрахт" набрал 37 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. "Ганновер", имея в своем активе 14 очков, занимает 17 место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

23-й тур

"Ганновер-96" - "Айнтрахт Ф" - 0:3 (0:0)

Голы: Ребич, 54 (0:1). Йович, 63 (0:2). Костич, 90 (0:3).

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Острцолек, Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер (Муслия, 65), Бакалорц (Вуд, 65), Харагути, Асано (Жонатас, 75), Вейдандт.

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Туре, Н`Дика, Хасебе, Роде (Виллемс, 75), Костич, Алле (Гонсалу Пасьенсия, 86), Ребич (Гачинович, 90+1), Йович.

Предупреждения: Да Коста, 55. Фелипе, 60.

Судья: Фриц (Германия).

24 февраля. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

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