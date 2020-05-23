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«Айнтрахт» подписал контракт с 36-летним японским хавбеком

08:34
Макото Хасебе. Фото twitter.com/Eintracht.
Макото Хасебе. Фото twitter.com/Eintracht.
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Полузащитник Макото Хасебе останется в «Айнтрахте» на следующий сезон, сообщил официальный сайт немецкой команды.

36-летний футболист заключил новый контракт — до лета 2021 года. После завершения карьеры он останется в клубе в качестве посла «Айнтрахта».

В текущем сезоне Хасебе провел 17 матчей в бундеслиге. За клуб из Франкфурта японец выступает с 2014 года.

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