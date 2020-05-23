«Айнтрахт» подписал контракт с 36-летним японским хавбеком
08:34
Полузащитник Макото Хасебе останется в «Айнтрахте» на следующий сезон, сообщил официальный сайт немецкой команды.
36-летний футболист заключил новый контракт — до лета 2021 года. После завершения карьеры он останется в клубе в качестве посла «Айнтрахта».
Schuhe an den Nagel h?ngen? Nicht mit Makoto! ?— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 22, 2020
?EIN WEITERES JAHR! #Makoto2021 #SGE pic.twitter.com/bx9IEkKRJU
В текущем сезоне Хасебе провел 17 матчей в бундеслиге. За клуб из Франкфурта японец выступает с 2014 года.
Ставки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».