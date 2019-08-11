"Айнтрахт", "Падерборн", "Лейпциг" и "Гамбург" вышли в 1/16 финала Кубка Германии

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.
Кубок Германии
1/32 финала
"Зальмрор" - "Хольштайн" - 0:6 (0:1)
Голы: Баку, 39 (0:1). Ли Джэ Сон, 54 (0:2). Атанга, 63 (0:3). Баку, 65 (0:4). Баку, 76 (0:5). Порат, 88 (0:6).
"Германия Хальберштадт" - "Унион Б" - 0:6 (0:1)
Голы: Шлоттербек, 27 (0:1). Андерссон, 65 (0:2). Ленц, 67 (0:3). Мес, 71 (0:4). Андрих, 76 (0:5). Уджа, 89 (0:6).
"Унион Б": Гикевич, Паренсен, Триммель, Ленц, Шлоттербек, Гентнер, Премель, Андерссон (Уджа, 71), Беккер (Мес, 60), Ингвартсен (Андрих, 66), Бюльтер.
"Вальдхоф" - "Айнтрахт Ф" - 3:5 (2:2)
Голы: Сулеймани, 3 (1:0). Сулеймани, 11 (2:0). Камада, 21 (2:1). Костич, 45+1 (2:2). Маркс, 72 (3:2). Ребич, 76 (3:3). Ребич, 81 (3:4). Ребич, 88 (3:5).
"Айнтрахт Ф": Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Дурм, 45), Фернандеш (Гачинович, 75), Кор, Костич, Камада, Ребич, Йовелич (Гонсалу Пасьенсия, 58).
Предупреждение: Костич, 25.
"Редингхаузен" - "Падерборн" - 3:3 д.в. (0:2, 3:1, 0:0). Пенальти - 2:4
Голы: Хюнемайер, 28 (0:1). Антви-Аджей, 43 (0:2). Энгельман, 53 (1:2). Мамба, 73 (1:3). Локоч, 79 (2:3). Локоч, 85 (3:3).
"Падерборн": Хут, Хюнемайер, Янс, Штродик, Хольтманн (Коллинз, 111), Гьясула, Антви-Аджей, Прегер (Каули, 76), Василиадис, Цолински (Михель, 68), Мамба (Шелтон, 83).
Предупреждения: Хольтманн, 82. Василиадис, 86. Гьясула, 100. Ратайчак, 110.
"Оснабрюк" - "РБ Лейпциг" - 2:3 (1:3)
Голы: Забитцер, 7 (0:1). Аменийдо, 9 (1:1). Клостерманн, 29 (1:2). Забитцер, 31 (1:3). Альварес, 73 - с пенальти (2:3).
"РБ Лейпциг": Мвого, Орбан, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Забитцер, Ляймер (Сараччи, 70), Нкунку (Айдара, 55), Демме, Поульсен, Вернер (Кунья, 84).
Предупреждение: Конате, 86.
"Айхштетт" - "Герта" - 1:5 (0:3)
Голы: Дарида, 11 (0:1). Ибишевич, 12 (0:2). Ибишевич, 31 (0:3). Кюгель, 51 (1:3). Калу, 62 (1:4). Эссвайн, 75 (1:5).
"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига (Эссвайн, 45), Калу (Лукебакио, 68), Леки, Дарида, Дуда, Груич, Ибишевич (Зельке, 78).
Предупреждение: Торунарига, 18.
"Обернойланд" - "Дармштадт" - 1:6 (0:3)
Голы: Шнелльхардт, 32 (0:1). Мехлем, 37 (0:2). Сердар Дурсун, 43 (0:3). Жобе, 48 (1:3). Сердар Дурсун, 56 (1:4). Сердар Дурсун, 75 (1:5). Скарке, 89 (1:6).
"Саарбрюккен" - "Регенсбург" - 3:2 (0:0)
Голы: Юргер, 53 (1:0). Безушков, 64 - с пенальти (1:1). Грютнер, 74 (1:2). Цайц, 76 (2:2). Юргер, 90+3 (3:2).
Предупреждения: Безушков, 30. Гайпль, 58.
Удаления: Безушков (Регенсбург), 75. Гайпль (Регенсбург), 90+5.
"Любек" - "Санкт-Паули" - 3:3 д.в. (1:0, 1:2, 1:1). Пенальти - 3:4
Голы: Дайхманн, 9 (1:0). Тиль, 55 (2:0). Собота, 63 (2:1). Диамантакос, 66 (2:2). Кнолль, 94 (2:3). Арслан, 115 (3:3).
Удаление: Диамантакос (Санкт-Паули), 120.
"Веен" - "Кельн" - 3:3 д.в. (0:2, 2:0, 1:1). Пенальти - 2:3
Голы: Кордоба, 39 (0:1). Кайнц, 42 (0:2). Лорх, 53 (1:2). Лорх, 56 (2:2). Шауб, 107 (2:3). Киэрех, 118 (3:3).
"Кельн": Хорн, Хектор, Мере, Кцихос, Эхизибуэ (Бадер, 111), Кайнц, Верстрате, Дрекслер (Хегер, 64), Шиндлер (Шауб, 101), Модест, Кордоба (Теродде, 60).
Предупреждения: Верстрате, 52. Кордоба, 58. Хектор, 116.
"Дуйсбург" - "Гройтер Фюрт" - 2:0 (2:0)
Голы: Дашнер, 4 (1:0). Альбутат, 14 (2:0).
"Хемницер" - "Гамбург" - 2:2 д.в. (0:0, 2:2, 0:0). Пенальти - 5:6
Голы: Божич, 57 - с пенальти (1:0). Хинтерзеер, 62 (1:1). Лангер, 68 (2:1). Киттель, 75 (2:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/cup/2019-2020/32/